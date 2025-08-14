Ag. Politano: "Si parla di rinnovo col Napoli, non penso ci saranno problemi"

Intervistato dalla pagina social Chiamarsi Bomber, l'agente Mario Giuffredi ha parlato di alcuni fra i suoi numerosi assistiti. Queste le sue dichiarazioni, nello specifico, sugli azzurri Politano e Marianucci e su Zaccagni, cercato sempre dal Napoli: "Per Politano è arrivata un'offerta dall'Arabia oltre un anno fa: il Napoli ha dato la sua disponibilità a parlare del rinnovo e, allo stato attuale, stiamo discutendo della possibilità di un prolungamento contrattuale. La sua volontà è quella di rimanere e credo che non ci saranno problemi in tal senso".

Su Marianucci: "Marianucci rimarrà al Napoli: parliamo di un difensore classe 2004 e per lui è la prima esperienza in un grande club. La squadra di Conte avrà tanti impegni in questa stagione e, come già successo ad Empoli, dove è riuscito a imporsi pur partendo indietro nelle gerarchie, sono convinto che con il lavoro e con le sue qualità riuscirà a ritagliarsi il suo spazio".