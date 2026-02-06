Ag. Zappa: "Il Napoli lo voleva, ma il Cagliari ha detto no per un motivo"

vedi letture

In coda ad una lunga intervista concessa a Tuttosport, il procuratore di Gabriele Zappa, Giuseppe Riso, ha rivelato un retroscena di mercato: "Un retroscena legato a un colpo saltato last minute? Zappa al Napoli: gli azzurri lo volevano, ma stiamo parlando del capitano della squadra con più di 200 presenze nel Cagliari. Ergo, non poteva andare via in prestito secco e così non se ne è fatto nulla". Il Napoli ci ha pensato dopo l'infortunio di Di Lorenzo ma alla fine ha deciso di non inserire volti nuovi in rosa.