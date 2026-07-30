Alajbegovic, il Napoli ci aveva pensato. Così la Juve ha bruciato tutti

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La Juventus continua a essere protagonista sul mercato. Dopo aver definito con il Paris Saint-Germain il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, il club bianconero è ormai a un passo dall'acquisto di Alajbegovic dal Bayer Leverkusen. L'esterno offensivo, classe 2007 e dotato di grande duttilità grazie alla capacità di giocare con entrambi i piedi, dovrebbe trasferirsi in bianconero a titolo definitivo per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, a cui si aggiungeranno eventuali bonus.

Alajbegovic sempre più vicino ai bianconeri

L'operazione è ormai nelle fasi conclusive e il giovane talento potrebbe raggiungere Torino già nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Su Alajbegovic, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, si erano mosse diverse big italiane ed europee. Tra i club interessati figuravano Roma, Milan, Napoli e Chelsea, ma nelle ultime ore la Juventus ha accelerato in maniera decisiva, superando la concorrenza e avvicinandosi alla chiusura dell'affare.