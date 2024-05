Anche il Bayern ignora Conte, il Presidente annuncia quasi Rangnick: "Manca poco..."

Ralf Rangnick è sempre più vicino alla panchina del Bayern Monaco. Lo ha confermato ieri Herbert Hainer

© foto di PhotoViews

Ralf Rangnick è sempre più vicino alla panchina del Bayern Monaco. Lo ha confermato ieri Herbert Hainer, il presidente dei bavaresi, che ha ammesso di aver avviato le trattative con l'attuale CT dell'Austria per succedere a Thomas Tuchel:

"Stiamo discutendo con Ralf", ha detto Hainer a Sky Sport DE. "Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. È un ottimo conoscitore del panorama calcistico. Ha una capacità enorme di far crescere i giocatori e le squadre. Tutto quello che sento dalla Nazionale austriaca è molto, molto positivo e tra l'altro abbiamo giocatori che lavorano e hanno lavorato con lui", le parole del presidente del Bayern. Anche i tedeschi quindi, così come accaduto a Liverpool e non solo, ignorano totalmente la figura di Antonio Conte.