Anguissa verso l'addio: il Napoli ha già individuato l'erede perfetto
l Napoli continua a monitorare Arthur Atta in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Udinese sarebbe uno dei profili individuati da Giovanni Manna per raccogliere eventualmente l’eredità di Frank Anguissa. Il futuro del camerunense resta infatti in bilico: il contratto scade nel 2027, ma sul giocatore ci sarebbero già alcuni interessamenti dalla Turchia. Per questo il club azzurro si starebbe muovendo con anticipo.
Atta, l'identikit giusto per rimpiazzare Anguissa
La Rosea descrive Atta come un centrocampista moderno, dinamico e capace di abbinare corsa e inserimenti offensivi. Gli osservatori del Napoli lo avrebbero seguito dal vivo in più occasioni nel corso della stagione, raccogliendo relazioni molto positive. De Laurentiis e Manna, però, preferirebbero attendere la scelta del nuovo allenatore prima di affondare definitivamente il colpo e capire quali caratteristiche verranno richieste per il nuovo centrocampo azzurro.
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