Arsenal a caccia di una punta: nel mirino Osimhen e un giovane del Brighton

L'Arsenal vuole un nuovo attaccante e non è un mistero che stia valutando Victor Osimhen come una delle prime scelte. Un altro profilo, secondo quanto riportato da Football Insider, che piace e non poco è il baby prodigio Evan Ferguson del Brighton, centravanti classe 2004 dei Seagulls che ha totalizzato 31 presenze in stagione, impreziosendole con 6 gol e 2 assist sotto la guida sapiente di Roberto De Zerbi.

Arteta ritiene che possa esplodere in futuro e diventare uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale. Oltre ai Gunners però, anche il Manchester United si è iscritto alla lista dei candidati per acquistarlo in estate.