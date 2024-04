Assalto del Napoli a Ferguson, ma la strategia del Bologna è chiara

Il Bologna vuole blindare i suoi gioielli nonostante ci sia la corte serrata di diversi club. Come il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna vuole blindare i suoi gioielli nonostante ci sia la corte serrata di diversi club. Come il Napoli. Na parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Joshua Zirkzee («Vale ben più di 40 milioni» ha detto Di Vaio) e Lewis Ferguson hanno più volte riconosciuto la statura importante di una città nella quale stanno confezionando un sogno: sul primo c’è forte il Milan, sullo scozzese non sono segreti gli interessamenti di Juventus e Napoli, così come Thiago Motta è continuamente accostato ad una “rinascita” futura della Juve.