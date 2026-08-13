Badiashile a un passo, ma il Chelsea ha rilanciato: si chiuderà per 30mln

vedi letture

Il direttore sportivo Manna è interamente assorbito dalla trattativa cruciale di questo momento di calciomercato. Dopo aver definito l’acquisto di Favasuli dal Catanzaro, il dirigente azzurro ha lavorato per un’intera giornata a stretto contatto con la dirigenza del Chelsea. L'obiettivo prioritario è concretizzare l’arrivo di Benoit Badiashile, il venticinquenne difensore francese individuato per colmare l'emergenza. I dettagli sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Dettagli dell'accordo economico e visite a Roma

La formula pattuita tra i club prevede un prestito con diritto di riscatto. A fronte del rilancio operato dalla società inglese rispetto all’iniziale proposta da 3 milioni per il prestito e 25 per il riscatto, le parti si sono infine accordate su una valutazione complessiva di 30 milioni di euro. La cifra si divide in 3 milioni da versare subito per il titolo temporaneo e 27 per l’eventuale riscatto finale. L’operazione è giunta alle battute conclusive: mancando soltanto l'ok formale dei rispettivi presidenti, Badiashile è pronto a svolgere le visite mediche a Roma martedì prossimo, condividendo l'appuntamento con Favasuli.