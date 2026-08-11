Badiashile vuole solo il Napoli: rifiutata offerta dalla Premier pochi giorni fa

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Con l’addio di Romelu Lukaku, può sbloccarsi anche la pista che porta a Benoît Badiashile. Il difensore del Chelsea resta infatti in attesa del Napoli, che potrebbe tornare a muoversi concretamente sul suo profilo dopo la cessione dell’attaccante belga. Il centrale francese continua a considerare con interesse la possibilità di trasferirsi in azzurro e, nonostante le altre proposte ricevute, non avrebbe cambiato la propria priorità. Lo roporta Fabrizio Romano.

Badiashile aspetta il Napoli

Sul difensore si sarebbe mosso anche un club di metà classifica della Premier League, interessato a portarlo in rosa. La proposta, però, non avrebbe convinto Badiashile, che avrebbe scelto di aspettare il Napoli prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. La cessione di Lukaku potrebbe rappresentare un passaggio importante per sbloccare la situazione e permettere al club azzurro di concentrarsi sul rinforzo della difesa. Il giocatore, dal canto suo, resta alla finestra: il Napoli è la sua prima scelta e la volontà di attendere gli sviluppi della trattativa potrebbe pesare nelle prossime settimane. La pista rimane quindi da seguire con attenzione, soprattutto ora che il mercato azzurro potrebbe entrare in una fase decisiva.