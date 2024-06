Bargiggia: "ADL ha offerto 40mln per Buongiorno. La richiesta di Cairo..."

Il giornalista esperto di mercato, Paolo Bargiggia, ha scritto un post sui social aggiornando la trattativa per Alessandro Buongiorno

Il giornalista esperto di mercato, Paolo Bargiggia, ha scritto un post sui social aggiornando la trattativa per Alessandro Buongiorno che è il primo obiettivo per Conte per la difesa.

"Il Napoli ha offerto 40 mln per Buongiorno; 50 la richiesta di Cairo. La trattativa con il Torino prosegue per trovare la quadra sul costo del difensore".