Bargiggia: "Conte chiede la permanenza di Osimhen e certezze sul rinnovo di Kvara"

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha parlato della questione allenatore al microfono di Tv Play: "Ho saputo che Conte negli ultimi colloqui ha chiesto al Napoli se c'è la possibilità di tenere Osimhen, ma credo sia un po' pretestuoso perché c'è una clausola. Inoltre ha chiesto se aveva certezze sul rinnovo di Kvaratskhelia, ma il presidente non gliele ha date".

Proprio sul rinnovo di Kvaratskhelia lo stesso Bargiggia si era espresso così una settimana fa: "Kvaratskhelia ha un contratto fino al 2027. Da quello che so è che non ha intenzione di rinnovare in questa fase, ma questo non significa che non vuole rinnovare per essere ceduto. Onestamente adesso il suo agente non ha portato proposte al Napoli".