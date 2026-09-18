Beto dopo Osimhen, Dragusin vicino e Lang: quanti intrecci tra Fiorentina e Napoli

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La sfida del Franchi porta con sé una fitta rete di suggestioni di calciomercato che hanno visto Fiorentina e Napoli sfiorarsi a più riprese nelle ultime sessioni. Tra i nomi principali figura Radu Dragusin, oggi perno difensivo della squadra di Vanoli, che già nel gennaio 2024 fu ad un passo dal vestire la maglia azzurra durante la tribolata annata caratterizzata dall'avvicendamento tra Garcia, Mazzarri e Calzona, prima che il centrale rumeno optasse per l'approdo in Premier League al Tottenham. Durante la scorsa finestra estiva, invece, il Napoli ha valutato a lungo il profilo di Dodô, finito ai margini del progetto viola e in scadenza di contratto, individuandolo come una potenziale opportunità per la corsia di destra.

Trattative sfumate e profili condivisi tra campo e mercato

Sull'altra sponda, anche la Fiorentina ha effettuato sondaggi esplorativi in casa partenopea senza però affondare il colpo definitivo. I gigliati avevano infatti messo nel mirino Noa Lang per rinforzare il proprio reparto d'attacco, salvo poi non approfondire i contatti con la dirigenza azzurra per impostare una vera e propria trattativa. Tra le idee condivise sullo sfondo rimane anche quella legata a Beto, profilo seguito dai viola e al contempo valutato dal club di De Laurentiis nei giorni più caldi della ricerca dell'erede di Victor Osimhen, a testimonianza di una convergenza di obiettivi che aggiunge ulteriore pepe alla sfida di campionato. Lo riporta il Cds oggi in edicola.