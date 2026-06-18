Beukema blindato e già si allena per Allegri. Ha due obiettivi per la stagione 2026-27

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Sam Beukema non ha alcuna intenzione di lasciare il Napoli e dunque non rientrerà nell'affare Gila con la Lazio. Allegri lo conoscerà in ritiro

Manca meno di un mese all’inizio del ritiro di Dimaro Folgarida, ma Sam Beukema ha già acceso i motori in vista della nuova stagione. Il difensore olandese si trova attualmente in patria e sta portando avanti un programma di allenamento personalizzato per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento estivo.

Beukema resta al Napoli e punta alla nazionale

Le idee sul futuro sono chiare: Beukema, scrive il Corriere dello Sport, vuole continuare a crescere con la maglia del Napoli e sarà uno dei punti di riferimento della retroguardia di Massimiliano Allegri. Il ritorno alla difesa a quattro potrebbe consentirgli di tornare stabilmente nel suo ruolo naturale, dopo aver interpretato anche la posizione di braccetto destro nella linea a tre adottata da Antonio Conte. Poi testa anche alla nazionale per il futuro. L’obiettivo ora è convincere il ct attraverso le prestazioni offerte in azzurro.