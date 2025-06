Beukema, il Bologna spara alto e il Napoli prepara il piano B: tre le alternative

Sam Beukema è ormai da tempo in cima alla lista del Napoli come rinforzo per la difesa, ma la trattativa con il Bologna è tutt'altro che agevole. I rossoblu hanno delle richieste economiche molto alte, motivo per cui gli azzurri si tutelano con un piano B. La pista per il difensore olandese non è affatto sfumata, solo si preparano delle alternative in caso l'affare non andasse in porto.

A questo proposito, il giornalista di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, riferisce le ultime: "In difesa, dopo l’acquisto di Marianucci, c’è la volontà di inserire un altro elemento di valore. Qui il preferito da tempo è Beukema. Il Bologna è pronto a cederlo ma solo di fronte ad un’offerta quasi irrinunciabile e per questo ecco che il Napoli sta valutando alcune alternative. Oltre a Solet e Bijol nella lista è entrato anche Hien dell’Atalanta".