Beukema più vicino: entourage spinge col Bologna per la cessione

La priorità del Napoli è concludere quanto prima le prossime operazioni per arrivare a Dimaro con un organico completo, o quasi. Tra le priorità del club c'è anche l'arrivo di un nuovo difensore centrale. Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli ha mosso passi importanti per Sam Beukema, primo vero obiettivo per completare il reparto. Sviluppi in vista.

"Il giocatore attraverso il lavoro del suo entourage spinge per la cessione. Il Bologna aveva rifiutato 25 milioni più il cartellino di Zanoli, presto il Napoli tornerà alla carica per arrivare all’accordo. Non c’è troppa distanza e la volontà di Beukema potrebbe fare la differenza. Non è tramontata la pista Ndoye. Affare congelato per le richieste eccessive del Bologna (45 milioni più Zanoli), ma l’esterno resta nel mirino, un nome gradito, su cui continuare a lavorare".