Bisogna sfoltire la rosa prima di acquistare: da Zerbin a Cajuste, quanti in partenza

Non c'è solo Lukaku nei pensieri di Antonio Conte, ma anche altri 3/4 innesti in grado di rendere l'organico in linea con le sue esigenze. Il mister salentino non vuole una rosa di 24/25 calciatori con elementi a lui non graditi, ma di 18/19 tutti allo stesso livello: in questo modo, se uno manca per infortunio o squalifica, il castello costruito non crolla.

Inoltre, dalle amichevoli estive e dagli allenamenti è emerso chiaramente quali siano i giocatori su cui sta facendo meno affidamento e che quindi possono essere sacrificati per sfoltire il roster. Come riporta Il Mattino Juan Jesus, Simeone e Mario Rui sono a fine ciclo mentre Natan, Cajuste (tratta con il Galatasaray), Cheddira (ieri qui c’era Sommella il suo manager: lo vogliono il Bologna e il Tolosa) e anche Ngonge non hanno ancora convinto del tutto. Zerbin, infine, deve andare a giocare.