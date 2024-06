Buongiorno pallino di ADL e Conte: la strategia per convincere Cairo

TuttoNapoli.net

Non solo Hermoso. Alessandro Buongiorno è il pallino fisso di De Laurentiis e vice capitano del Torino: un affare non esclude l'altro, ci tiene a precisare l'edizione odierna de Il Mattino, ma il centrale classe '99 è il desiderio espresso dall'allenatore del Napoli.

Peccato che Urbano Cairo, non sia aperto a negoziazioni vantaggiose: per privarsi di Buongiorno il presidente del Toro chiede una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro, non inferiore e senza contropartite. Anche perché, considerato il pezzo pregiato in questione, la speranza del club granata è la nascita di un'asta feroce. La società partenopea non ne vuole sapere e dunque ha proposto una controfferta, si legge, di 40 milioni di euro per il cartellino del 25enne.