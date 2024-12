Caccia a un difensore: sul taccuino di Manna un nome nuovo e un vecchio obiettivo

Il mercato estivo ha portato i rinforzi giusti.

Il Napoli si gode il primo posto in classifica anche grazie a chi è arrivato nell'ultima sessione di mercato. La partita contro il Torino è stata decisa da McTominay, quella precedente contro la Roma da Lukaku. Impattante al massimo è stato pure Buongiorno, un altro che sta facendo le fortune di Antonio Conte in questa prima parte di stagione. Ma è proprio in difesa che potrebbero arrivare altri rinforzi nel prossimo mercato.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, l'unico innesto possibile a gennaio è un difensore centrale che possa alternarsi con Buongiorno e Rrahmani e sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sono diversi nomi. Tra questi anche Sam Beukema, uno dei migliori di quest'avvio di annata del Bologna, e Marcos Senesi, attualmente in forza al Bournemouth e in lista già da un po'. Ma anche Juventus e Roma - si legge - sono alla ricerca di un difensore centrale per gennaio e la concorrenza sarà dunque agguerrita.