Cacciamani, un'altra big ci aveva già provato. Spunta il suo desiderio

Calciomercato Napoli, Cacciamani: Manna lo segue ma “ce ne passa”. Il granata ribadisce: “C’è solo il Torino per me”.

Non guardate la carta d’identità: classe 2007, Alessio Cacciamani è già un pilastro del Torino. L’esterno è uno dei punti fermi della squadra di Abate, che difficilmente in questa stagione ne fa a meno. Ha collezionato 12 presenze tra campionato e Coppa Italia, con un assist all’attivo, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione delle big. L’ultima in ordine di tempo è il Napoli.

Manna: “Ce ne passa”

Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha infatti posato gli occhi sul giocatore, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “È un prospetto interessante. Da qui a dire che sia un calciatore del Napoli, però, ce ne passa. Ci sono lui e tanti altri giocatori che stiamo seguendo”. Dichiarazioni che hanno un po’ spaventato i tifosi granata, anche se non accendono campanelli d’allarme in casa piemontese. Il ragazzo, del resto, era già stato nel mirino della Roma nella scorsa estate, con un’offerta da 12 milioni di euro più bonus rispedita al mittente dal presidente Cairo.

“C’è solo il Torino per me”

Difficile, però, che il numero 77 del Toro lasci Torino già a gennaio. Il giovane, apprezzatissimo da Abate, è stato chiaro un mese fa ai microfoni di Sky dopo la sfida con il Parma. Ha ammesso che era la prima volta che si trovava in una situazione del genere e che sono cose nuove da imparare a gestire, poi ha aggiunto: “La mia idea e la mia volontà è sempre quella di rimanere al Torino, sono affezionato ai granata, sono cresciuto qua, c’è solo il Torino per me”.