Calciomercato Napoli, c’è la fila per Favasuli: il Catanzaro fissa il prezzo

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Calciomercato Napoli, Costantino Favasuli è finito nel mirino di diversi club di Serie A. Il Catanzaro parte da una valutazione di 10 milioni

Sono diversi i club di Serie A che stanno monitorando l’evoluzione della situazione di Costantino Favasuli. L'esterno del Catanzaro, protagonista anche con la Nazionale Under 21, ha attirato l’attenzione di Napoli, Sassuolo, Cagliari, Torino, Parma e Fiorentina, anche grazie alla sua crescita nell’ultimo periodo. Il classe 2004 ha già fatto il suo esordio in Serie A sotto la guida di Fabio Baldini e il Catanzaro, consapevole dell’interesse crescente nei suoi confronti, valuta il giocatore intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra legata proprio al numero delle società che hanno chiesto informazioni sul suo conto nelle ultime settimane.

Fiorentina in vantaggio: il 50% sulla futura rivendita può fare la differenza

Nell’eventuale trattativa c’è però un elemento che potrebbe incidere in modo significativo. Stando a quanto riporta Tmw, la Fiorentina detiene infatti il 50% sulla futura rivendita di Favasuli. Questo significa che metà dell’incasso derivante da un possibile trasferimento spetterebbe al club viola. Per questo motivo, in caso di interesse concreto da parte della Fiorentina, la società toscana potrebbe partire da una posizione privilegiata rispetto alle concorrenti, avendo la possibilità di acquisire il giocatore a condizioni più vantaggiose rispetto agli altri club interessati.