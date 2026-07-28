Napoli-Badiashile, il Chelsea fissa il prezzo: l’affare si farà ad una condizione
Il Napoli continua a lavorare sul mercato dei difensori e tra i profili seguiti resta quello di Benoît Badiashile. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il centrale del Chelsea è valutato dal club inglese 20 milioni di euro e rappresenta un'opzione concreta per la retroguardia azzurra. La trattativa, però, dipenderà dalla disponibilità dei Blues ad accettare una formula diversa dalla cessione a titolo definitivo.
Badiashile, il Napoli attende l'apertura del Chelsea
Il club azzurro avrebbe proposto un prestito oneroso da 2 milioni di euro con un eventuale riscatto fissato a 18 milioni, ma al momento il Chelsea preferirebbe incassare subito i 20 milioni richiesti oppure inserire un obbligo di riscatto nell'operazione. La situazione resta quindi in evoluzione.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro