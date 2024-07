Focus Calciomercato Napoli, il borsino: tutto su acquisti, cessioni, rinnovi e trattative

In fondo il riepilogo completo ed aggiornato al 7 luglio ore 11.30

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Tassello dopo tassello, prende forma il nuovo Napoli di Antonio Conte. Il club sta provanaod ad accontentare le richieste del tecnico, vero faro per la società dopo una stagione disastrosa. E' partito il countdown per il raduno che precederà la partenza per Dimaro dell'11 luglio e due volti nuovi sono già attesi alle visite mediche: Rafa Marin, classe 2002 prelevato dal Real Madrid e che nelle idee di Conte rappresenta un'alternativa sul centro-destra ma anche al centro della linea a tre, e Leonardo Spinazzola che firmerà un biennale e potrà lavorare sin dall'inizio della preparazione per candidarsi ad un ruolo di primo piano come esterno mancino a tutta fascia. Un giocatore che Conte voleva già all'Inter ai tempi dello scambio poi naufragato proprio con Politano. Il Napoli però non si ferma qui: ha definito nella notte l'arrivo di Alessandro Buongiorno per circa 40mln, bonus inclusi, si attendono visite e firma ma verrà integrato solo nel ritiro di Castel di Sangro dopo le vacanze post-europeo.

Il Napoli in questi giorni proverà ad accelerare anche per Mario Hermoso, altro svincolato, che nei piani di Conte ricoprirebbe il ruolo di braccetto mancino della linea a tre. Il club di Aurelio De Laurentiis tratta da settimane con gli intermediari per arrivare ad un accordo e - come vi abbiamo anticipato -aumenterà la proposta a circa 4mln di euro, bonus inclusi. Resiste la distanza perché la richiesta dell'entourage, proprio grazie allo status di parametro zero, è di 5mln netti a stagione per tre anni. Valuta l'inserimento anche l'Inter, che però ha anche altre piste: si preannuncia una nuova sfida, ma il Napoli ad oggi sembra mantenere un certo vantaggio. Sarà la settimana però anche di Osimhen (che attende rilanci dalla Premier ed intanto si aggregherà al ritiro) e l'addio del nigeriano è atteso anche da Lukaku che non vede l'ora di ritrovare Antonio Conte (e non a caso il Milan ha virato altrove). In uscita Mario Rui è fuori dal progetto ed attende proposte dal Portogallo, Zanoli è vicino al Genoa (prestito con obbligo condizionato a 7mln), su Gaetano sono in attesa Parma e Cagliari pronte ad investire, ma per gran parte delle seconde linee in uscita l'ok di Conte arriverà solo dopo la prima parte del ritiro di Dimaro

Di seguito il riepilogo completo ed aggiornato al 7 uglio ore 11.30

IN ENTRATA

Popovic 100% (svincolato)

Rafa Marin 99% (a titolo definitivo per 10mln con recompra, Real Madrid)

Buongiorno 90% (a titolo definitivo per 40mln, Torino)

Spinazzola 90% (svincolato)

Lukaku 60% (Chelsea)

Hermoso 30% (svincolato)

IN USCITA

Demme 100% (svincolato)

Zielinski 100% (svincolato)

Idasiak 100% (svincolato)

Gollini 100% (fine prestito)

Traoré 100% (fine prestito)

Dendoncker 100% (fine prestito)

Vergara 100% (rinnovo prestito, Reggiana)

Zanoli 99% (prestito con obbligo condizionato a 7mln, Genoa)

Obaretin 90% (in prestito)

Ambrosino 90% (in prestito)

Sgarbi 90% (in prestito)

Coli Saco 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Osimhen 90%

Mario Rui 90%

Contini 80%

Popovic 70% (in prestito)

Gaetano 70%

Ostigard 70%

Zerbin 70%

Simeone 40%

Juan Jesus 30%

Natan 20%

Lindstrom 10%

Di Lorenzo 5%

Kvaratskhelia 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Caprile

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Natan, Mazzocchi

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Cajuste, Gaetano, Folorunsho

ATTACCO: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Zanoli

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Caprile, Cajuste, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano

2026 - Mario Rui, Osimhen, Ostigard, Simeone (+1)

2025 - Contini, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)

