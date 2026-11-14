Calciomercato Napoli, obiettivo Doumbia! Maxi-clausola con lo Sporting: il piano di Manna

Gli azzurri e la Juventus seguono il centrocampista dello Sporting Lisbona. L'agente conferma i contatti con il Napoli, ma per ora non ci sono offerte.

Il Napoli continua a guardarsi intorno per rinforzare il centrocampo e tra i profili finiti nel mirino della dirigenza c'è Issa Doumbia. Il classe 2003, ex Venezia, attualmente allo Sporting Lisbona, è seguito anche dalla Juventus, dando vita a un possibile duello di mercato tra le due società italiane. A confermare l'interesse azzurro è stato Cheikh Sadibou, agente del calciatore, che ha rivelato come ci siano già stati alcuni contatti con il Napoli. Si è trattato, tuttavia, soltanto di conversazioni informali, senza che il club abbia presentato una proposta ufficiale per il cartellino del centrocampista.

Clausola da 80 milioni: il piano di Manna per Doumbia

L'operazione si presenta complessa soprattutto per le condizioni contrattuali del giocatore, che ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Una cifra decisamente elevata, che il Napoli non sarebbe intenzionato a versare per assicurarsi il centrocampista. Secondo quanto riferito da TransferFeed, la strategia del direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe quella di muoversi in due fasi: ottenere innanzitutto il gradimento di Doumbia, per poi avviare un confronto diretto con lo Sporting Lisbona e provare a ridurre sensibilmente le richieste economiche del club portoghese. Al momento non c'è una trattativa concreta, ma il Napoli continua a monitorare la situazione.