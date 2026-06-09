Calciomercato Napoli, piace un difensore della Juve. Allegri-Manna lo conoscono bene

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Gatti della Juventus è l'ultima idea del club per la difesa del Napoli. Lo conoscono bene il ds Manna e l'allenatore Allegri

Il Napoli segue con attenzione Federico Gatti, difensore centrale della Juventus che sia Allegri sia il direttore sportivo Giovanni Manna conoscono e apprezzano molto. Il club partenopeo ha inserito il giocatore tra gli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato, valutando le sue caratteristiche fisiche e la capacità di adattarsi a più sistemi difensivi. L’interesse nasce anche dalla stima che il nuovo progetto tecnico azzurro ripone nei confronti del centrale bianconero, considerato affidabile e già pronto per un contesto di alto livello competitivo.

Napoli, idea Gatti della Juventus per la difesa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus non considera però Gatti un elemento facilmente cedibile e avrebbe fissato il prezzo del suo cartellino attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante, che riflette il valore attribuito al difensore e la volontà del club bianconero di non privarsi del giocatore senza una proposta ritenuta adeguata. In caso di offerta concreta su quelle basi, la situazione potrebbe comunque essere rivalutata, aprendo a possibili scenari di mercato tra le due società.