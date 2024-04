Caprile sta emergendo a Empoli: il suo futuro è già segnato

In un focus sull'Empoli l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Elia Caprile, portiere acquistato la scorsa estate dal Napoli

Ecco quanto si legge sulla Rosea: "Quest'anno sta emergendo, al suo primo campionato in A, Elia Caprile già destinato a rientrare al Napoli per fine prestito.

L’albanese Etrit Berisha dovrebbe terminare il contratto, ma comunque ha un’opzione e potrebbe restare come secondo di esperienza. C’è anche Perisan, oggi terzo portiere, che potrebbe tornare di attualità in caso di retrocessione".