Cedere Raspadori per dare l'assalto a un altro esterno: il piano del club

Il lunedì riaccende il mercato in casa Napoli, con Giacomo Raspadori che torna al centro delle voci di mercato, stavolta in ottica Liga. L’attaccante azzurro è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, che sta valutando il classe 2000 che potrebbe diventare un obiettivo prioritario nelle prossime ore, dal momento che l'affare per Enzo Millot pare destinato a saltare.

Secondo quanto riferito da Il Mattino oggi in edicola, alcuni emissari del club spagnolo hanno incontrato l’entourage del calciatore per sondare la disponibilità a un eventuale trasferimento. Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere Raspadori se non a fronte di un’offerta importante, sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda la formula del trasferimento. L’Atletico, da parte sua, preferirebbe non pagare l’intera cifra in un’unica soluzione e questo rappresenta un nodo da sciogliere nella trattativa.

Nonostante ciò, il club partenopeo non ha chiuso del tutto alla possibilità di una cessione. I proventi derivanti da un’eventuale operazione in uscita potrebbero essere reinvestiti per rafforzare ulteriormente l’attacco di Antonio Conte, magari riaprendo qualche pista finora rimasta solo in secondo piano come Raheem Sterling o Jack Grealish, due idee british che il Napoli non ha esplorato ancora fino in fondo. Si attende ora di capire se da Madrid arriverà una proposta concreta, che possa far decollare l’operazione e cambiare volto all’estate del Napoli.