Cheddira, non solo il Pisa: torna forte il Verona, la situazione

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Calciomercato Napoli, le ultime su Walid Cheddira che resta da piazzare

Il Napoli resta al lavorp per piazzare i tanti esuberi ancora in organico. Tra questi c'è ovviamente anche l'attaccante Walid Cheddira. Sul giocatore è tornato forte il Verona: secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia, si tratta di un obiettivo già seguito dal club scaligero. Ora l'Hellas punta a completare l'affare, bruciando la concorrenza del Frosinone, che nelle ultime ore sembra aver un po' allentato la presa

Non solo Verona su Cheddira

Sul centravanti del Napoli resta viva anche la pista Pisa in Serie B, oltre all'interesse di un club estero che monitora la situazione: Cheddira, intanto, è ancora in cerca di una nuova sistemazione. Per il Verona, però, sarà decisiva l'uscita di Sarr: liberando quello slot in attacco l'Hellas potrà provare ad accelerare e anticipare le concorrenti su Cheddira.