Cheddira protagonista nelle due amichevoli: vuole restare ed essere il vice Lukaku

Le amichevoli estive servono per dar forma alla squadra in vista della prossima stagione, ma anche per crearsi delle opportunità agli occhi del mister. E' il caso di Walid Cheddira, attaccante tornato al Napoli dopo il prestito al Frosinone. Nelle prime due amichevoli estive, l'ex Bari è andato a segno due volte e questo ha fatto particolarmente piacere al nuovo tecnico Antonio Conte.

Parlare solo dei gol però sarebbe riduttivo. Cheddira ha infatti anche tutte le altre caratteristiche che Conte richiede a un attaccante: lavora per la squadra, si muove in verticale e apre gli spazi per i compagni che arrivano da dietro. Il giocatore sa che il centravanti titolare ora è Osimhen e tra poco sarà Lukaku ma, come riporta Il Mattino, vuole restare e si candida al ruolo di prima alternativa.