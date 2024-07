Cheddira, tre offerte dalla Serie A ma è tutto in standby: vuole convincere Conte

Walid Cheddira lo aveva ripetuto tante volte durante la scorsa stagione: farsi trovare pronto per l'opportunità Napoli. L'ex attaccante di Frosinone e Bari è arrivato in punta di piedi al ritiro di Dimaro Folgarida e ha stupito tutti, almeno fisicamente, da Conte al suo staff. Forma impeccabile, tantissima voglia di dimostrare e anche un gol in amichevole, quello su rigore contro l'Anaune.

Il 26 enne che vanta 7 goal nel massimo campionato italiano è impegnato a convincere il suo nuovo allenatore mentre ha attirato l'interesse di diverse squadre: come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, sul marocchino ci sarebbero Venezia, Genoa ed Empoli che hanno principalmente chiesto informazioni. Ancora un paio di settimane per provare a convincere Conte e sfruttare quest'occasione: con il "Cholito" Simeone in uscita, Cheddira potrebbe essere un'alternativa al centravanti.