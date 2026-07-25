Quale futuro per Cheddira? Il Verona spinge, ma il marocchino ha una priorità
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Walid Cheddira ha raggiunto il ritiro di Dimaro, ma resta in uscita dal Napoli: ci sono Frosinone e Verona sulle sue tracce.
Il futuro di Walid Cheddira resta uno dei temi caldi del mercato in uscita del Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, sono previsti all'inizio di agosto nuovi contatti tra il club azzurro e il Frosinone per provare a definire il trasferimento dell'attaccante marocchino, da tempo nel mirino dei ciociari.
Il Verona spinge, ma il giocatore ha una priorità
Sempre secondo Schira, anche il Verona continua a lavorare per convincere il Napoli a cedere Cheddira. La preferenza dell'attaccante, però, sarebbe quella di restare in Serie A, elemento che potrebbe incidere sulla scelta della prossima destinazione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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