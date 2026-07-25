Quale futuro per Cheddira? Il Verona spinge, ma il marocchino ha una priorità

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Oggi alle 01:00 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Walid Cheddira ha raggiunto il ritiro di Dimaro, ma resta in uscita dal Napoli: ci sono Frosinone e Verona sulle sue tracce.