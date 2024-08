Chelsea, niente Osimhen: è fatta per Omorodion, affare da 40mln

Dopo aver chiuso per Julian Alvarez dal Manchester City, l'Atletico Madrid è pronto a cedere Samu Omorodion al Chelsea. Affare da 35 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro. Per l'attaccante contratto fino al 2031. Il valzer delle punte in Europa è partito, dunque, ma al momento non sta coinvolgendo il Napoli. Nessuna novità, infatti per Osimhen.