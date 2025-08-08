Chi al posto di Raspadori? Rai: da Adeyemi a Chiesa, tutti i nomi al vaglio
Giacomo Raspadori si sta avviando sempre più a diventare un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Ma chi prenderà il suo posto se la trattativa dovesse andare in porto? Sulla sostituzione dell'attaccante classe 2000 si esprime così Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il sito della Rai: "Adeyemi (se Sancho va al Borussia Dortmund), Grealish e Chiesa (da valutare fisicamente). Dura per Nusa. Mai più sondato Lookman che a breve sarà dell'Inter".
Venerato dà anche le ultime sulla trattativa che potrebbe portare Raspadori all'Atletico: "Proseguono contatti tra Atletico Madrid e Napoli per la cessione di Raspadori. L'entourage dopo varie call ha già una intesa con il club spagnolo pronto a garantire un quadriennale da 3.5 più bonus indicizzati ( con possibile opzione per quinto anno ci dicono). La cifra offerta a de Laurentiis dovrebbe avvicinarsi ai 30 milioni ( con bonus difficilissimi) e una possibile percentuale su futura rivendita. Si attende la risposta campana ma jack la sua scelta sembra averla fatta. Vuole raggiungere al più presto Madrid".
