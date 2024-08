Chiariello: "I soldi ce li abbiamo noi! Ritardo non inganni: il Napoli ha già speso 72mln"

"I soldi li abbiamo noi, confermo!", scrive sui suoi canali social il giornalista di Radio Crc, Umberto Chiariello, tornando su una sua previsione di qualche tempo fa sulle potenzialità in quest'estate di mercato: "Mi sono molto divertito - nella noia mortale dell’avvilente post-campionato e gasato dall’avvento costosissimo di Antonio Conte - a fare la gag del sigaro (mi raccomando, non fumate! Lo dico da non fumatore convinto) facendo la parte del riccone che si accende i sigari con i soldi. Il che non significa che pensi che il Napoli possa sprecare il denaro, ma anzi deve continuare nel solco tracciato di calcio sostenibile che ci ha portati ad avere la società economicamente e finanziariamente più solida e liquida d’Italia.

Le difficoltà ed i ritardi di mercato hanno portato molti a considerare questa mia teatrale esternazione come una clamorosa sciocchezza. Ne rivendico in pieno la bontà. Mi rinfacciate che sono gli altri ad aver speso soldi e non noi. Niente di più falso. Tolta l’Inter che vive un’oggettiva condizione di vantaggio, ma fa fatica a completare l’organico per mancanza di risorse, passiamo alle principali antagoniste. La Juve ha fatto cassa con Huijsen, Soulé e Kean, ha tagliato Szczęsny (rescissione, regalandogli 5 milioni) e Rabiot, i giocatori più importanti con Vlahovic, ha messo fuori rosa Chiesa, ha dato due ragazzi per abbattere il costo di Douglas Luiz, come fate a dire che sta comprando e non ha venduto nessuno? Alla fine farà un’ottima squadra ma autofinanziata dalle cessioni e dalle dismissioni. La Fiorentina ha venduto Milenkovic e sta vendendo Nico (due pezzi pesanti), ha cambiato tutto il centrocampo, dando il benservito a Bonaventura, ha scommesso su Kean che non segna mai e preso un portiere di gran nome ma in disarmo. Però ha fatto dei colpacci con Gud, Colpani e (forse) Richardson. Ottimo mercato ma ha venduto eccome! La Roma si è liberata di Lukaku in prestito, di quasi tutti i centrocampisti e forse di Abraham e Dybala in Arabia e cerca di fare uscire disperatamente Paredes e Smalling per abbattere il monte ingaggi, e - pur investendo per la prima volta molti soldi da quando sono arrivati i Fredkin - resta un porto di mare! L’unica che ha messo del denaro senza grosse uscite è il Milan, che in teoria ha uno sbilancio di 40 milioni ma in realtà chiude, valutando gli ammortamenti, con +1 di saldo attivo (si legga l’articolo di Calcio & Finanza sull’argomento).

Alla fine chi ha messo soldi veri (oltre la Roma) è soprattutto il Napoli che ha avuto entrate per 12 milioni e uscite finora VERE di 35+12+25 (Neres, sperando si chiuda per davvero) oltre i bonus e probabili altri 12 più bonus per Gilmour = 84-12= 72 babbettoni uno sull’altro! Senza sapere se potrà contare sui soldi di Osimhen. Prima di parlare documentatevi! I soldi ce li abbiamo noi! Buon sigaro a tutti!".