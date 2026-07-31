Le cifre di Favasuli: il Napoli ha fatto prima di tutti come con Gila e Khalaili

vedi letture

Costantino Favasuli è valutato intorno ai 7 milioni di euro, con il 50% dell'eventuale futura rivendita che spetterebbe alla Fiorentina. Il giovane terzino è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano e viene ritenuto un investimento con ampi margini di crescita, motivo per cui ha attirato l'interesse di diversi club. Il Napoli ci pensa e fa sul serio. Vuole regalarlo ad Allegri entro 20 giorni e quindi prima dell'inizio del campionato.

Il Napoli, scrive il Corriere dello Sport, si è mosso con largo anticipo, cercando di bruciare la concorrenza proprio come era già accaduto nelle trattative per Mario Gila e Anan Khalaili. In quelle occasioni, tuttavia, la società azzurra dovette fare i conti con i limiti imposti dalla sostenibilità economica, rinunciando a chiudere le operazioni. L'obiettivo della dirigenza è evitare che la storia possa ripetersi anche questa volta, provando a definire l'affare prima che la concorrenza possa alzare ulteriormente il prezzo del cartellino.