Clamoroso retroscena: era fatta per Sucic al Napoli! Radio Marte: "Conte disse di no"

Emergono un clamoroso retroscena di mercato in vista della sfida contro l’Inter di domenica sera. La scorsa estate il Napoli era stato davvero a un passo da Luka Sucic, centrocampista classe 2003 allora alla Dinamo Zagabria e oggi in nerazzurro. Il ds azzurro Giovanni Manna aveva praticamente definito l’operazione con il club croato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, trovando un accordo su tutti i fronti.

A bloccare tutto, però, è stata la valutazione tecnica di Antonio Conte. L’allenatore non era pienamente convinto del profilo del giovane centrocampista e ha chiesto alla dirigenza un giocatore più esperto e soprattutto più duttile tatticamente. Per questo motivo il Napoli ha cambiato strategia, virando poi su Eljif Elmas. In sostanza, l’affare Sucic era già impostato, ma il veto finale di Conte ha portato a una scelta diversa sul mercato. A riferirlo ai microfoni di Radio Marte, è il giornalista Fabio Cannavo.