Clamoroso Thiago Motta, da Bologna: "C'è la Juve, Giuntoli lo segnalò già ad ADL"

I cinque successi consecutivi in A mancavano dal 1967 e per ritrovare un Bologna capace di vincere 13 partite a questo punto bisogna tornare al 2001-02

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La notte di Thiamo Motta: come se fosse una dichiarazione d’amore di tutto il Dall’Ara, a margine del 2-0 contro il Verona il popolo rossoblù si è sciolto nei confronti del proprio allenatore, facendolo commuovere come mai si era visto finora, scrive il Corriere di Bologna fornendo poi anche un retroscena importante sul suo futuro

Numeri da urlo per il Bologna

Per capire il perché di tanto amore, basta guarda i numeri: i cinque successi consecutivi in A mancavano dal 1967 e per ritrovare un Bologna capace di vincere 13 partite nei primi 26 turni bisogna tornare alla stagione 2001-02 con Guidolin in panchina, la squadra che iniziò l’ultima giornata (la 34ª, in quel caso) al quarto posto salvo poi chiudere rocambolescamente settima. Il Bologna di Motta ora è quarto e la cavalcata è talmente straordinaria che ha messo in secondo piano le voci sul futuro.

La Juventus osserva

Thiago Motta è fra gli allenatore sul taccuino della Juventus qualora dovesse consumarsi il divorzio con Max Allegri. Giuntoli lo apprezza fin dalla passata stagione (ne aveva parlato con De Laurentiis, che lo aveva cercato poi per il Napoli venendo respinto) e sarebbe il candidato numero uno in caso di ribaltone bianconero.