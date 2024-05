Conte al Napoli? L'indizio da Firenze: "Stima molto Quarta..."

Massimo Orlando, ex calciatore fra le altre della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola del momento dei gigliati

Perché Italiano dovrebbe andare al Torino?

"Essendo un orgoglioso e ambizioso che vuole vincere sfide impossibili, visto che non credo che Cairo gli abbia promesso chissà cosa e che mi sembra un passo indietro rispetto alla Fiorentina me lo spiego eventualmente solo con la sua ambizione di portare il Torino in Europa dopo che in tanti non ci sono riusciti. Colpa della piazza? Torino non è certo una piazza facile, gli ultras vanno spesso a contestare".

Cosa succede alla Fiorentina in questo periodo?

"Qualche rumors c'è che possa ridimensionare un po' dopo la morte di Barone".

Rosa con i giovani?

"Ci sono giocatori che partiranno, altri sono a rischio partenza come Quarta perché ad esempio Conte mi risulta che lo stimi. Ma se la Fiorentina mantiene il grosso della rosa, tiene gli uomini sulle fasce e compra qualche centrocampista la squadra è fatta".