Conte-Napoli, contatti negli ultimi giorni per trovare l’intesa: il Milan non c'è

Il Napoli cerca il nuovo allenatore e Antonio Conte è il nome in cima alla lista del presidente De Laurentiis.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il Napoli cerca il nuovo allenatore e Antonio Conte è il nome in cima alla lista del presidente De Laurentiis. Anche oggi tanti i rumors sul suo possibile arrivo ed a dare gli ultimi aggiornamenti attraverso X sul tecnico salentino, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira:

“Anche negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il Napoli e l’entourage di Antonio Conte per cercar di trovare intesa economica e contrattuale. Sul fronte Milan (al di là del grande desiderio dei tifosi) tutto fermo: in via Aldo Rossi al momento non si sono fatti vivi”, le parole dell'esperto di mercato.