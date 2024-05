Conte non ha ancora deciso il suo futuro: sta aspettando un solo club

Antonio Conte è pronto a tornare in pista. Dopo un anno fermo, dall'addio al Tottenham di fine marzo 2023 ad oggi, l'allenatore salentino si prepara

Antonio Conte è pronto a tornare in pista. Dopo un anno fermo, dall'addio al Tottenham di fine marzo 2023 ad oggi, l'allenatore salentino si prepara al ritorno in panchina.

Ma da dove ripartirà? In prima fila c’è il Napoli, alle prese con una vera e propria rifondazione al termine di una stagione fallimentare. Aurelio De Laurentiis da tempo corteggia Antonio Conte, ma quest'ultimo sembra prendere tempo. Stando a quanto riferito da La Stampa oggi in edicola, il fatto che l'ex Juventus e Inter non abbia ancora deciso è legato al Milan.