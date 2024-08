Conte rassicurato da ADL a Ischia: trattative proseguono e arriveranno i rinforzi promessi

Tre giorni a Verona-Napoli e anche Ferragosto sta passando come nessuno sospettava. Con una cieca professione di fede e con una domanda che comincia a circolare: ma i rinforzi quando arrivano? E' l'interrogativo sollevato quest'oggi dal quotidiano Il Mattino che racconta di un Conte preoccupato ma che mantiene la calma: "I due giorni a Ischia con De Laurentiis lo hanno rassicurato sui rinforzi promessi: arriveranno"

Conte è stato chiarissimo con il club. E mostra pazienza: "E' riflessivo e costruttivo, gli hanno detto di aspettare. E ora aspetta. Anche perché Buongiorno, Marin e Spinazzola e la mano sicura di Conte nell’imporre personalità nel palleggio e una maggiore accortezza difensiva non bastano", scrive il quotidiano che aggiorna positivamente la trattativa Lukaku e definisce in definizione ormai quelle per David Neres e Gilmour.