Conte vuole solo Ndoye, Il Mattino: "Ma è lontano, ecco la distanza tra le parti"

Dopo il braccio di ferro per Beukema non è semplice per il Napoli tornare a trattare col Bologna. Il punto - secondo il quotidiano partenopeo Il Mattino - è che Conte vuole solo Dan Ndoye e le cose si stanno complicando. Il traguardo non è affatto vicino e difficilmente ci sarà una svolta rapida in questi giorni considerando la distanza tra le parti.

Il Bologna ha ribadito che il giocatore - al contrario di quanto fatto da Beukema ed il suo entourage - non ha chiesto la cessione, oltre al fatto che manca l’intesa tra i club. Tra le società - scrive il quotidiano - c’è un solco profondo: il Bologna vuole 50mln di euro ed a quel prezzo l’affare non si fa. Il Napoli intanto è fermo a 30-32mln di euro.