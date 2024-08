Cosa serve al Napoli per completare la rosa: arriva un altro difensore?

Cosa serve al Napoli per completare la rosa? Se l'è chiesto l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui oltre alla vicenda centravanti (Victor Osimhen è in uscita, poi dovrebbe arrivare Romelu Lukaku) servono rinforzi anche negli altri reparti. La traccia dalla quale non si deve prescindere è il rafforzamento della difesa perché una delle brutture da cancellare della passata stagione è proprio l'incapacità costante di non fare scarabocchi difensivi. Ecco, dopo la rinuncia a Hermoso, la difesa va completata, perché Natan e Juan Jesus lasciano qualche dubbio che Conte sta valutando assai attentamente.

E anche nella terra di mezzo, Conte ha gli uomini contati: tolti Lobotka e Anguissa, c'è Folorunsho che un po' fa fatica ma su cui Conte ha deciso di investire tempo. E fiducia. Ma poi? Conte ha accettato i paletti di De Laurentiis su monte ingaggio e su tetto di investimenti, non chiede deroghe né ha fatto nomi che possano mandare in tilt il progetto economico del club.

Nessun passo più lungo della gamba, insomma. Ma il mercato va completato, senza fare ragionamenti di cuore. Certi pezzi del passato, a cui magari si è ancora legati, vanno mandati via. È l'anno zero, quello della ricostruzione. Centrare il ritorno in Champions è l'obiettivo che non può sfuggire.