Da Bologna: "Ndoye non farà come Beukema: non forzerà la mano per andar via"

vedi letture

C'è una grande differenza tra Ndoye e Beukema: lo racconta Il Resto del Carlino. Mentre il centrale ha spinto per trasferirsi al Napoli, l'esterno non forzerà la mano con il club per andare in azzurro. Ecco quanto si legge: "Per Ndoye il Napoli insiste, ma ancora non ha toccato i 45-50 milioni richiesti dal Bologna. Di più, se Beukema ha forzato la mano lo svizzero non lo farà, con gli agenti che hanno già richiesto commissioni super che complicano i piani economici del Napoli, dato che la cessione di Gittens dal Dortmund al Chelsea permette ai tedeschi di rilanciare. La partita Ndoye sarà lunga e lo svizzero inizierà molto probabilmente la preparazione in rossoblù".

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo.