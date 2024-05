Da Firenze a sorpresa: "Si comincia a parlare della permanenza di Italiano"

In città si è cominciata a spargere la voce di una possibile permanenza del tecnico almeno per la prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come si legge su Firenzeviola, per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina che tanto piace a De Laurentiis, saranno inoltre settimane, se non giorni, molto importanti per risolvere le questioni legate al futuro.

In città si è cominciata a spargere la voce di una possibile permanenza del tecnico almeno per la prossima stagione ma fino ad oggi resta l'ultima ipotesi da prendere in considerazione. Ramadani è in Italia e sta lavorando anche per lui, per trovare la soluzione migliore in una fase delicata della sua carriera: Torino, Bologna e Napoli sono le indiziate principali, ma passerà del tempo prima che il domino porti tutte le tessere al loro posto. Intanto Italiano resta concentrato sul Club Brugge e su una finale da conquistare per dimostrare ai detrattori che sul piatto della bilancia sono più i meriti dei demeriti: sarà l'ennesima settimana da vivere tutta d'un fiato.