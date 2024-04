Da Milano: "ADL continua a volere Italiano, ma il tecnico non convince al 100% la dirigenza"

Chi sarà l'allenatore del Napoli per la prossima stagione? Tra i papabili c'è Vincenzo Italiano, che lascerà la Fiorentina al termine della stagione in corso.

Chi sarà l'allenatore del Napoli per la prossima stagione? Tra i papabili c'è Vincenzo Italiano, che lascerà la Fiorentina al termine della stagione in corso. In merito Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it e collaboratrice del Corriere dello Sport, scrive su X: "Napoli, De Laurentiis continua a volere Italiano per la panchina, ma il tecnico della Fiorentina non convince al 100% la dirigenza del presente e del futuro".