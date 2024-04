Da Milano - ADL ha le idee chiare: se Conte rifiuta il piano B è Pioli o Italiano

In casa Napoli occhi puntati sul nuovo allenatore per la prossima stagione. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira riferisce su X

In casa Napoli occhi puntati sul nuovo allenatore per la prossima stagione. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira riferisce su X: "Stefano Pioli (se il Milan non lo tiene) e Vincenzo Italiano sono i piani B del Napoli , se Antonio Conte non accetta il ruolo di allenatore. De Laurentiis sta già programmando la prossima stagione...".