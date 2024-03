Da Milano - Caprile tornerà al Napoli: è inserito nel progetto e resterà in azzurro

Elia Caprile, portiere in prestito dal Napoli all'Empoli, sta dimostrando tutto il suo valore in questa seconda parte di stagione. Sul futuro del classe 2001 sembra avere le idee chiare il club azzurro, come riferisce su X il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Elia Caprile tornerà al Napoli a fine stagione dall'Empoli. Per il portiere i piani del Napoli sono chiari: è inserito nel progetto e resterà al Napoli".

Elia #Caprile will return to #Napoli at the end of the season from #Empoli. Napoli’s plans are clear for the goalkeeper: he is included in the project and will stay at Napoli. #transfers