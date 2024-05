Da Milano: "Colpo di scena al Film scudetto? Solo con Conte. Per Gasp, l’Atalanta fa muro"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato.





Manna sarà il prossimo direttore sportivo del Napoli o possono esserci sorprese? “Non ci sono dubbi, manca solo l’ufficialità. Sono settimane che non si vede dalle parti della Continassa, sta già lavorando per gli azzurri. Attendiamo che venga annunciata la risoluzione con la Juve a fine campionato. I tempi, dunque, dovrebbero essere più brevi di quelli dello scorso anno, con un percorso inverso rispetto a quello di Giuntoli”.

Mauro Meluso resterà a Napoli? “Penso che non resterà. Arriva Manna, resta tutta l’area scouitng, ad eccezione di Pompilio, che era in scadenza. Il ruolo di Meluso sarà coperto da Manna, e non escludo possa esserci l’interesse di qualche club di A e B sull’ex direttore di Spezia e Lecce”.

Quando verrà presentato, secondo lei, il nuovo allenatore del Napoli? “Dipende. C’è chi ama presentarlo subito e chi preferisce attendere metà giugno. Bisogna comprendere che ci sarà anche l’Europeo, che può impegnare nell’osservazione di talenti. Il Napoli, però, ha imparato la lezione della scorsa estate e, pertanto, credo che per fine maggio potremo avere il nome del prossimo tecnico, a prescindere dall’annuncio. Nei prossimi giorni verranno sciolti i dubbi a riguardo. Colpo di scena con il film Sarò con Te? Lo si potrebbe fare soltanto con Conte, visto che tre su quattro sono ancora sotto contratto. L’eventuale presentazione dell’ex Juve, d’altronde, rischierebbe di oscurare il film. Tuttavia, ripeto che, a mio avviso, si dovrà attendere ancora qualche settimana. Il leccese è il nome più affascinante, ma bisogna tenere conto anche di Pioli. Italiano ha un po’ perso quotazioni, considerando anche che le pretendenti per il tecnico viola non costituiscono un certo upgrade rispetto alla Fiorentina. Per Gasperini, invece, l’Atalanta sta facendo muro, proponendo un rinnovo di contratto ad un tecnico che meriterebbe anche la consacrazione in una big”.

Il Milan sceglierà un allenatore straniero? “L’orientamento è più su un allenatore straniero, in questo momento, ma preferisco non sbilanciarmi. Anche su Lopetegui non mi sono esposto proprio perché dal Milan mi facevano capire che non c’era una decisione presa. I rossoneri, fino a dieci giorni fa, erano convinti di tenere Pioli. Se il Milan avesse passato il turno, l’orientamento sarebbe stato quello di continuare con Stefano, che gode ancora del supporto dello spogliatoio. A quel punto, la società ha dovuto riattivare dei contatti che erano stati avviati a gennaio. I tanti nomi di questi giorni possono anche far parte del gioco delle procure. Per Fonseca e Lopetegui ci sono stati contatti, ma non hanno convinto del tutto. Si può discutere se siano nomi all’altezza, ma sono argomenti di cui si occupa tifoseria. La partita è aperta e, per questo, non escludo nemmeno le piste Sarri e De Zerbi, anche se la clausola del tecnico del Brighton credo sia un ostacolo, e non soltanto per il Milan”

Ci sono possibilità di vedere Chiesa alla Roma? “A De Rossi piace, c’è stima tra i due, ma l’operazione resta complessa”.