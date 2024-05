Da Milano: "Conte molto vicino al Napoli! Firmerà fino al 2027, le cifre"

Antonio Conte si avvicina al Napoli. Lo scrive sui social il giornalista Nicolò Schira con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda: "Conte si avvicina al Napoli. Contatti positivi e trattative in corso per un contratto fino al 2027 da 6,5 milioni all'anno più 2 di bonus in caso di qualificazione del Napoli in Champions League".

Antonio #Conte is getting closer to #Napoli as new coach. Positive contacts and negotiations in progress in the last hours for a contract until 2027 (€6,5M/year + 2M as bonuses if Napoli qualify for UCL). #transfers https://t.co/DaWirSg88U