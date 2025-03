Da Milano - Erede Kvara, Manna vuole un suo pupillo dai tempi della Juve

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio - Terzo Tempo è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Il Napoli sta lavorando alla difesa del futuro, ponendo le basi per la prossima stagione. Già preso Marianucci, si lavora a un altro centrale più esperto, un terzino e un portiere al posto di Scuffet. Si lavora anche a una mezz'ala, forse due, e un trequartista di qualità.

Il Napoli guarderà anche all'attacco e mi aspetto 7-8 acquisti per attrezzare la squadra per la Champions. Beukema? Piace ma costa tanto. Valutazione non inferiore a 20 milioni, per il Napoli è troppo. Al club azzurro piace anche Solet dell'Udinese, che pure non costa poco. Raspadori si sta ritagliando spazio e penso possa essere confermato. Dovrebbe essere Simeone a lasciare il Napoli: nonostante il grande impegno e il cuore che ci mette vede poco la porta. Forse è un giocatore più adatto a una squadra di centroclassifica, dove può giocare circa 30 partite e fare quei 12-13 gol a campionato. Lukaku è un attaccante importante, ma dietro di lui serve qualcuno che porta i gol.

Futuro Conte? Conte ha due anni di contratto e non ci sono clausole. Mi aspetto che qualcuno verrà a bussare alla porta di De Laurentiis, ma a quel punto è importante anche cosa vuole fare Conte. Molto dipenderà anche da come andrà questa stagione. È possibile che l'allenatore voglia fare una riflessione dopo il deludente mercato di gennaio. Conte si aspettava rinforzi, e lo stesso sarà per l'estate. Non credo che Conte pensi alla Roma, l'unico pericolo potrebbe essere la Juventus. Lucca e Bonny sono attaccanti che il Napoli segue con interesse. Erede di Kvara? Si stanno facendo dei tentativi per Zhegrova: piace molto a Manna già ai tempi della Juventus".